Российские военные начали массово применять дрон-перехватчик "Ёлка"

Дрон-перехватчик "Ёлка", который разработали московские инженеры, начали массово применять наши военные. Он эффективнее стрелкового оружия в борьбе с вражескими БПЛА. Более того, "Елка" полностью неуязвима для вражеского РЭБ, так как она автономная, не получает и не передает никаких сигналов во время своей работы.

Специалисты ПВО проходят обучение новым средствам защиты. В частности, навыки уже получили бойцы 31-й дивизии ПВО в Крыму. "Ёлка" не заменяет классическую ПВО, а, наоборот, усиливает её. Работает не только против FPV, но и разведывательных БПЛА самолётного типа, дронов-"крыльев", тяжёлых ударных беспилотников и целей типа "Баба-Яга".

Есть уже и результаты. Так, применение новейшего московского комплекса в Брянской области позволило сорвать массированную попытку удара по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас комплекс применяется на разных направлениях и продолжает дорабатываться с учётом реального боевого опыта.

"Елка удобна для защиты городской местности, жилой застройки, населенных пунктов, каких-то НПЗ. Елка она еще замечательна тем, что она легкая, удобная, ты всегда его можешь взять с собой. Допустим, какой-то ПЗРК с собой таскать всегда тяжело. Использование "Елки" очень простой процесс, я даже не знаю, чего еще проще можно придумать. Да даже, наверное, проще автомата Калашникова", - рассказал боец, позывной Страж.