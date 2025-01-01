Как сейчас выглядят дома Евгения Леонова и Георгия Буркова

Дома примечательные не только фасадами, но и жильцами. В зданиях, где когда-то жили звезды советского кинематографа, провели капитальный ремонт: обновили коммуникации, восстановили архитектурный декор и вдохнули в старые стены новую жизнь. Как выглядят дома Евгения Леонова и Георгия Буркова после реставрации?

Этот восьмиэтажный дом на Фрунзенской набережной - не просто памятник эпохи советского неоклассицизма, для многих он - часть кинематографической истории страны. Здесь жил народный любимец актёр Георгий Бурков.

Несмотря на то что здание 1940 года постройки, за все время существования капитального ремонта здесь не проводилось. В 2025 году дом наконец получил вторую жизнь.

"Были завершены работы непосредственно по самому фасаду, по его элементам декора, архитектурного декора. Ну и, конечно же, были заменены инженерные коммуникации, которые требовались к замене. Ремонт кровли, ремонт подъезда, ремонт подвалов. Были проведены работы по восстановлению лепного декора, утраченного за долгие годы эксплуатации", - рассказал Даниил Лосин, советник службы технического контроля Фонда капитального ремонта.

Специалисты восстановили геометрию архитектурных решений и штукатурный руст, вернув парадному дому его исторический облик. А это здание на Фрунзенской улице 1958 года постройки - яркий пример переходного периода в истории архитектуры, от сталинского неоклассицизма к хрущёвской утилитарности. Здесь на фасаде уже нет монументальности и обилия декора.

"По архитектурно-планировочным решениям, по качеству материала дом очень хороший. Жить в таком доме, на самом деле, намного комфортнее, чем даже в знаменитых сталинках", - рассказала Мария Василёнок, культуролог.

Интересно, что на пике своей карьеры сюда переехал жить и актер театра и кино Евгений Леонов. Первым делом рабочие восстановили внешние стены, вернув фасаду его яркий и свежий вид.

"Ремонт фасада, промывка фасада, замена центрального отопления. Батареи все заменили у людей. Были произведены работы по замене стояков холодного и горячего водоснабжения, также замена мусорного ствола мусоропровода и ремонт мусорокамер. Так же заменена была электрика во всём доме", - рассказал Сергей Добшиков, заместитель управляющего компании подрядчика.

А ещё заменили входные двери и установили новые стеклопакеты. Так капитальный ремонт не только продлевает жизнь стенам, но и становится своеобразным мостом между эпохами. К слову, работы по восстановлению в этом районе не заканчиваются, в скором времени ремонт ждёт и саму Фрунзенскую набережную.