ВС России ударили по складу горючего и объектам энергетики ВСУ

Российские военные за минувшие сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Также удары наносились по хранилищам горючего и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Общие потери противника за минувшие сутки составили около 1265 военнослужащих.

Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 301 беспилотник.