Песков объяснил отказ обнародовать итоги переговоров в Женеве

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию находятся на стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, ему пока нечего добавить к характеристике переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта в Женеве, которая ранее была дана главой российской делегации Владимиром Мединским.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли хотя бы примерное понимание по датам следующего раунда, и отказался анонсировать возможное место проведения этого раунда, сообщает ТАСС.

Ранее источники заявили, что участники трехсторонних переговоров в Женеве достигли "постепенного, но существенного прогресса" в определении того, как будет работать режим прекращения огня. Это касается также "доработки ключевых условий и разъяснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений".

При этом руководитель делегации России Владимир Мединский ограничился коротким комментарием, назвав женевские переговоры тяжелыми, но деловыми. Он также подтвердил, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта состоится в ближайшее время.