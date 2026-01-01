Россия не раз подчеркивала, что считает недопустимой политизацию спорта. Об этом напомнил в четверг, 19 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на высказывания представителей киевского режима об участии русских атлетов в международных соревнованиях.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский назвал "гадким" и "неприятным" участие российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде, заявив, что "там русские практически во всех сборных". Своим указом утративший легитимность президент Украины ввел санкции против десяти атлетов из России, зато наградил дисквалифицированного за политический демарш украинского скелетониста.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "спорт должен быть свободен от политики". Однако "здесь мы, конечно же, видим де-факто: слова украинских представителей, представителей киевского режима, которые говорят совершенно об обратном", сообщает ТАСС.

16 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на ОИ-2026 — это "истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика".

Чиновница подчеркнула, что глава киевского режима говорил не о сборной или флаге, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении: "Это, безусловно, тот самый неонацизм".