Путин отметил значимость укрепления судебной системы в новых регионах

О важности укрепления и развития эффективного, законного и доступного правосудия в стране заявил Владимир Путин. Президент выступил на ежегодном совещании российских судей.

Глава государства отметил, что судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны. От обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан, доверие людей к власти. Важнейшим направлением работы судов является соблюдение прав участников СВО и их семей. Особо президент отметил значимость укрепления судебной системы в новых российских регионах. В Донбассе и Новоросии уже работают 100 судов, подчеркнул глава государства. Зашла речь и о внедрении передовых технологий.