Путин отметил значимость укрепления судебной системы в новых регионах

О важности укрепления и развития эффективного, законного и доступного правосудия в стране заявил Владимир Путин. Президент выступил на ежегодном совещании российских судей.
Глава государства отметил, что судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны. От обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан, доверие людей к власти. Важнейшим направлением работы судов является соблюдение прав участников СВО и их семей. Особо президент отметил значимость укрепления судебной системы в новых российских регионах. В Донбассе и Новоросии уже работают 100 судов, подчеркнул глава государства. Зашла речь и о внедрении передовых технологий.
"Активно идёт системная цифровизация правосудия, что повышает эффективность и скорость рассмотрения дел. Обеспечивает большую открытость судебных процедур. Цифровые технологии меняют всё, всё абсолютно меняют в жизни. И как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо. Их активно применяют и в преступных целях террористические, экстремистские группировки, криминальные организованные сообщества. Возникают и новые формы преступной деятельности. Так, растёт число случаев, когда цифровая валюта является средством совершения преступлений, незаконным доходом, либо предметом криминального посягательства", - отметил Путин.