Любимого сына королевы Елизаветы II арестовали прямо в день рождения

Опальный принц Эндрю, любимый сын королевы Елизаветы II, арестован сегодня, 19 февраля, по подозрению в неправомерном поведении. Полиция прибыла в дом младшего брата короля Карла III и арестовала его прямо в его 66-ой день рождения.

Сегодня в восемь утра в поместье короля в Норфолке прибыли шесть полицейских машин без опознавательных знаков. По словам очевидцев, группа из восьми человек была одета в штатское, "но, судя по всему, это были полицейские". У одного из мужчин в руках был ноутбук. Они припарковались недалеко от бывшего дома принца Филиппа Вуд-Фарм, куда был сослан Эндрю.

Примечательно, что полиция появилась в Сандрингеме, когда сэр Кир Стармер заявил, что в Великобритании "никто не стоит выше закона", отмечает The Daily Mail. Сообщается, что арест Эндрю, скорее всего, связан с пресловутыми "файлами Эпштейна".

Второй сын королевы мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну, когда был торговым представителем Великобритании. Также есть предположения, что он мог тайно провезти в Букингемский дворец женщину, которую, возможно, доставили в Великобританию на самолете Эпштейна "Лолита Экспресс". Кроме того, ему инкриминируется еще несколько эпизодов.

Если вина Эндрю будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение.