Облизывающий лед SHAMAN привлек внимание специалистов: вот их диагноз

Российский певец SHAMAN в четверг опубликовал необычное видео с ледяной глади Байкала. Исполнитель не просто приехал на озеро, а решил полизать лед на камеру. Ролик он сопроводил маркировкой 18+, как бы на что-то намекая.

Подписчики посыл Ярослава Дронова считали верно и схватились за голову. Многие восприняли действия исполнителя слишком вызывающими и сексуальными.

С такой оценкой не согласен шаман Шонгома (Владимир Орлов). По его словам, то, что сделал певец — это сексуальная энергия и она только усиливает энергетику Байкала.

А вот сексолог Наталья Тумасова увидела в поступке Ярослава Дронова признаки нарциссизма.

"Если мы говорим про лёд, то перверсий тут я особо никаких не вижу. Скорее всего, я бы отнесла это всё-таки к нарциссизму. Потому что человек будет пробовать различные формы для того, чтобы привлечь к себе внимание, даже вплоть до таких странных и необычных. Ну и увидев отражение себя, почему бы не поцеловать, не облизать, если ты себя так любишь", - сказала Тумасова в интервью "ТВ Центру".

