Лавина накрыла дома и машины в Архызе

Сход снежной лавины зафиксирован в четверг, 19 февраля, в районе улицы Банковской поселка Архыза Зеленчукского района. Об этом рассказали власти Карачаево-Черкесии.

По данным регионального главка Министерства по чрезвычайным ситуациям, под снегом оказались два кемпинга и автомобили. Однако среди людей никто не пострадал.

Telegram-канал 112 сообщает, что из-за схода лавины в Архызе повреждены пять домов и две машины. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

До того ведомство сообщало, что мужчину доставили в больницу после самопроизвольного схода лавины в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Однако после осмотра он отказался от дальнейшей медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

При этом курорт "Архыз" работает в штатном режиме, подчеркнули в его пресс-службе. Канатные дороги и горнолыжные трассы открыты в соответствии с погодными условиями. Лавинной опасности на территории оборудованных трасс нет.