Вытрезвители возродят в Московской области

Московская областная дума в четверг, 19 февраля, наделила региональное правительство полномочиями по оказанию помощи лицам в состоянии опьянения.

Согласно принятым поправкам в законодательство, подведомственные подмосковному Минздраву медицинские организации получают правовую основу для оказании помощи людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, но в госпитализации не нуждаются.

Как уточняет АГН "Москва" со ссылкой на статистику больниц Московской области, за 2024 год 10 339 человек поступили в приемные отделения в состоянии алкогольного опьянения. Однако их не госпитализировали из-за отсутствия к этому медицинских показаний.

Еще в декабре 2020 года Государственная дума приняла закон о возрождении системы медицинских вытрезвителей. В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что каждый год более 50 тысяч граждан гибнут по причинам алкогольного опьянения. Однако для практической реализации принятых поправок требовались подзаконные акты.

В 2021 году Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Забирать пьяных из общественных мест можно лишь в том случае, если люди из-за выпитого утратили способность самостоятельно передвигаться. Из собственного дома разрешатся забирать в вытрезвители лишь тех, кто представляет угрозу жизни и здоровью окружающих.