Надежда Кадышева осталась без близкого человека

От Надежды Кадышевой ушел ее концертный директор. Именно Владислав Дорофеев приложил руку к организации тех самых концертов, которые так полюбились молодежи, в результате чего солистка ансамбля "Золотое кольцо" оказалась на пике популярности.

О причинах разрыва контракта Дорофеев не рассказывает, но ходят упорные слухи, что тут дело рук единственного сына Надежды Григория, передает "Звездец какой-то".

Отметим, что в последнее время Кадышева стала активно продвигать своего отпрыска. Григорий постоянно принимает участие в выступлениях коллектива, причем он все больше песен исполняет на концертах. Однако по какой-то причине сын Надежды Кадышевой категорически не нравится многим ее фанатам. В Сети можно легко найти комментарии пользователей, которые негативно отзываются о песенном таланте Григория. По их мнению, ему до матери "как до Луны". Некоторые интернет-пользователи и вовсе считают, что Григорию следует перестать петь, чтобы "не позорить мать и не позориться самому".

Ранее стало известно, что на театр знаменитой певицы Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" подали иск в суд на сумму 2,1 млн рублей. Причиной стало "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг".

