Путин: Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы

Реальное лишение свободы за небольшие правонарушения — это не всегда обоснованная мера наказания. Такое мнение высказал в четверг, 19 февраля, президент России Владимир Путин.

Российский лидер принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Владимир Путин высказался о состоянии судебной системы России и осветил ряд сопутствующих тем.

Как подчеркнул президент, самое главное в системе правосудия — это неизбежность наказания. При этом вопрос о том, каким именно должно быть наказание, находится в компетенции судей.

При этом Владимир Путин не вполне согласился с фразой "Вор должен сидеть в тюрьме", которую в советском многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя" произнес начальник опербригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов. Президент подчеркнул, что "есть нюансы", и напомнил про продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства.

В декабре 2024 года глава государства Владимир Путин провел заседание совета по правам человека. На нем президент подчеркивал, что Россия стремится к гуманизации судебной системы и не отказывается от моратория на смертную казнь.

В феврале 2025 года российский лидер рассказал, что судами были рассмотрены дела в отношении примерно 680 тысяч граждан, почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом, а реальное лишение свободы назначено было лишь трети осужденных.