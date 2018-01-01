Глава ФСБ многозначительно высказался про Telegram и Дурова: "Нужно работать, а не биться"

Сообщения о том, что Федеральная служба безопасности ведет переговоры с руководством Telegram в свете грозящей мессенджеру блокировки — это лишь домыслы. Такой комментарий дал в четверг, 19 февраля, директор ФСБ Александр Бортников.

Журналист Life Александр Юнашев поинтересовался у руководителя спецслужбы, соответствуют ли действительности предположения о контактах между ФСБ и создателем Telegram Павлом Дуровым. Бортников опроверг слухи о таких переговорах, напомнив, что "раньше вели — ни к чему хорошему не привело".

Глава ФСБ подчеркнул, что Дуров "преследует свои корыстные интересы, которые, в конечном итоге, реализуются наличием большого количества правонарушений". Бортников напомнил, что Telegram стал благодатной почвой для детской преступности, терактов и диверсий — со стороны руководства сервиса это попустительство.

Нужно работать, а не биться за свободу слова, которую никто не нарушает, подытожил директор спецслужбы. Он призвал защищать интересы граждан и не допускать правонарушений.

Видео комментария Александра Бортникова опубликовано в MAX-канале Юнашева.

В 2018 году ФСБ добилась от суда решения заблокировать Telegram в России за отказ мессенджера передать спецслужбе ключи шифрования. В Общественной палате напомнили, что указанное судебное решение восьмилетней давности никто не отменял, оно не утрачивало силу — то есть для блокировки Telegram имеется законное основание.