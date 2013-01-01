"Вместо ребенка "подменыш": Дмитрий Шепелев рассказал о проблемах с сыном

Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей. Сына Платона в 2013 году ему родила возлюбленная, певица Жанна Фриске. Однако в 2015 году она умерла после продолжительной борьбы с раком. Спустя время телеведущий познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вскоре они стали жить вместе. От первого брака у нее есть дочь Лада - ровесница Платона. В 2021 году у пары родился первый общий ребенок - сын Тихон.

О своей личной жизни известный ведущий рассказывает крайне редко. Поэтому каждое его появление в соцсетях оказывается под особым вниманием фанатов и СМИ. Так, Дмитрий сообщил в своем официальном телеграм-канале о том, как по-разному ведет себя младший сын, когда остается с ним наедине и когда "на горизонте" появляется мама.

"У нас в семье есть закон: если я и мой младший сын остаемся наедине - он идеальный ребенок. Сам ест. Сам одевается. Сам чистит зубы... Но стоит в комнату зайти его маме — все, тушите свет, вместо ребенка "подменыш", - сообщил Шепелев.

Он сообщил, что едва появляется второй родитель, как с ребенком возникают проблемы. Он начинает капризничать и жаловаться, проявляет недовольство и даже скандалит.

Тогда телеведущий обратился за помощью к "умным книгам". Он вычитал, что для ребенка присутствие родителей это уже "социум", "где нужно предъявлять себя, отстаивать границы, торговаться и проверять правила. А общество одного родителя - это "безопасная гавань", где можно расслабиться".

Шепелев сделал вывод, что поведение их сына это не "провал воспитания", а "комплимент паре". "Почему я не узнал это раньше?! Сэкономил бы себе четыре года нервов и пару килограммов седины", - заключил шоумен.

