Людей спасли из-под завалов при обрушении крыши цеха в Липецкой области

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, глава региона Игорь Артамонов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, спасатели извлекли из-под завалов шесть человек — их передали врачам для оценки состояния и оказания всей необходимой помощи. Поисково-спасательные работы продолжаются. Еще два человека смогли связаться со спасателями по телефону, к ним пробиваются поисково-спасательные подразделения.

По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Региональный главк МЧС уточнял, что площадь обрушения достигает 5 тысяч квадратных метров.

Прокуратура Липецкой области сообщила в своем Telegram-канале, что организовала проверку в связи с обрушением крыши одного из цехов автосборочного предприятия "Моторинвест". На место происшествия выехал прокурор Краснинского района Алексей Мещерин.

17 февраля здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко подтвердил, что тела троих погибших обнаружили при разборе завалов. По предварительной информации, обрушение здания произошло из-за нарушения эксплуатации оборудования. Также крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося мокрого снега.