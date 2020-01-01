Принц Гарри убит горем из-за коварства Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов королевской семьи весной 2020 года. Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские улетели в США, где живут до сих пор.

Все шесть лет британцы винят в произошедшем Меган. Народ уверен, что именно Маркл, которой не удалось наладить теплые отношения с родственниками мужа, подговорила его отказаться от семьи и настояла на переезде в Америку. В Сети жену принца Гарри называют "хитрой, коварной и подлой".

Близкий друг Сассекских, ведущий новостей ITV Том Брэдби рассказал, как чувствуют себя супруги спустя почти шесть лет после того, как покинули королевскую семью и переехали из Великобритании в США. По словам журналиста, пара ощущает себя увереннее и в целом счастливее, чем раньше, однако эмоциональное состояние младшего сына принцессы Дианы все равно оставляет желать лучшего.

"Я думаю, Гарри убит горем из-за ситуации с его семьей. Ведь отношения явно неидеальны. Я думаю, они борются со своим положением в жизни. Уильям тоже. Ему также нелегко", — признался ведущий.

Слова ведущего похожи на правду, ведь последний год принц пытается наладить отношения с отцом и братом. Карл III пошел навстречу сыну и даже принял его в своем доме. Уильям же пока и слышать не желает о Гарри.