Предводитель киевского режима Владимир Зеленский — идиот, но и в этом есть польза. Такое мнение высказал в четверг, 19 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил российский политик, "зеленая муха <…> донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое".

Медведев написал в социальной сети Х, что Соединенным Штатам нет никакого дела до выборов на Украине, однако Зеленский — "полезный идиот", потому что "чем дольше он у власти, тем меньше "Украина".

Ранее Дмитрий Медведев предупреждал, говоря о Зеленском, что "марионетка еще немножко попляшет, но совершенно очевидно, что все равно этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт".

Резко высказались в адрес "бестолкового клоуна" и в Тегеране. Зеленский, несмотря на море проблем на Украине, решил вмешаться в ситуацию в Иране — утративший легитимность президент Украины встретился с наследником свергнутой иранской династии Резой Пехлеви, который позиционирует себя как лидер протестов в исламской республике. МИД Ирана напомнил, что "Зеленский обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов".