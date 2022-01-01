Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" одобрил лично бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный. Как сообщает Der Spiegel, занимавший в то время пост главкома военный принял решение о диверсии без одобрения главы киевского режима Владимира Зеленского.

Уточняется, что администрация Зеленского также не была осведомлена о подрыве. Тем не менее, немецкий суд в декабре 2025 года решил, что трубопроводы были с высокой долей вероятности подорваны по заказу иностранного государства – имеется в виду Украина.

Также выяснилось, что Центральное разведывательное управление США заранее знало о планах подрыва "Северных потоках". Сообщается, что в 2022 году сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве и обсуждали план диверсии.