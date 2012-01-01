Еще одного министра арестовали в России за крупные взятки

Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о помещении под стражу министра культуры Башкирии Амины Шафиковой. Об этом рассказали в четверг, 19 февраля, в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняется в Telegram-канале пресс-службы, Шафикова отправлена под арест до 17 апреля 2026 года.

"Известия" уточняют, что Шафикову, которая руководила башкирским Минкультом с 2012 года, обвиняют в растрате и в получении взятки в особо крупном размере. Ей грозит до 15 лет колонии.

В январе министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева вместе с его заместителями отправили под арест. Чиновники проходят по делу о хищении бюджетных средств при реализации государственных контрактов на обслуживание дорог.

Главу Минстроя Красноярского края Михаила Заскалько уволили после возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении полномочий при возведении дома для сирот. По данным следствия, политик знал, что здание аварийное, но закрыл на это глаза и велел потратить еще 2 миллиона рублей на проектно-сметную документацию.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области был Константин Куранов отправлен под арест в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере — 250 миллионов рублей.