Зеленский схлестнулся с Кличко из-за катастрофической ситуации в Киеве

Владимир Зеленский в очередной раз обрушился с критикой на мэра украинской столицы. Глава киевского режима обвинил Виталия Кличко в катастрофической ситуации, сложившейся в городе этой зимой в коммунальной сфере.

В своей речи Зеленский отметил сложности с подачей тепла и электричества в Одессе, Днепропетровской и Николаевской областях. При этом предъявлять претензии властям этих регионов украинский лидер не стал. А вот в столице власти допустили "внутреннюю катастрофу", написал Зеленский в Telegram.

Это уже не первая заочная перепалка Зеленского с Кличко. Украинский лидер обвиняет власти Киева в неготовности к проблемам в энергетике. Мэр столицы, в свою очередь, заявляет, что город находится на грани катастрофы из-за повреждений объектов критической инфраструктуры. Кличко раньше называли возможным кандидатом в президенты в случае проведения выборов.