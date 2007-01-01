Карл III выступил с обращением к нации после ареста брата. Это конец для британской монархии?

Брата короля Карла III Эндрю арестовали 19 февраля в его 66-й день рождения. Экс-принца подозревают в злоупотреблении служебным положением и изнасиловании. После публикации файлов Джеффри Эпштейна вскрылось, что он вел незаконную деятельность.

На фоне ареста брата Карл III выступил с обращением к нации. Король сообщил, что полиция получит его "полную и искреннюю поддержку и сотрудничество".

"Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и подозрении его в злоупотреблении служебным положением. Последует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса компетентными органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество. Позвольте мне ясно заявить: закон должен идти своим чередом. Пока этот процесс продолжается, было бы неправильно с моей стороны давать дальнейшие комментарии. Тем временем моя семья и я продолжим исполнять наш долг и служить вам всем", — говорится в заявлении монарха, которое опубликовал Букингемский дворец.

Принц и принцесса Уэльские поддерживают беспрецедентное заявление короля после ареста дяди Уильяма Эндрю. Несколько источников утверждают, что Карл III не был заранее проинформирован детективами о проведении операции. В настоящее время полиция долины Темзы проводит обыск в Wood Farm на территории поместья Сандрингем — новом доме Эндрю — а также в его бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Днем 19 февраля король должен появиться на Лондонской неделе моды. Королева Камилла утром находилась на официальном мероприятии в столице Англии. Эксперты расходятся во мнении, будет ли отменен визит Карла III. Более того, в своей колонке журналист Daily Mail Роберт Джобсон задается вопросом, выдержит ли монархия такое испытание.

"Британская монархия пережила войны, революции и конституционные кризисы на протяжении тысячелетия. Теперь она может не пережить одного человека: Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", — пишет Джобсон.

Если Эндрю будет предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и изнасилованиях, это бросит тень и на короля. Встанет вопрос, знал ли Карл III о действиях брата. И если выяснится, что дворец помогал скрыть преступления Эндрю, это будет конец.

Также Роберт Джобсон отмечает, что в апреле Карл III едет в США — это будет первый визит правящего британского монарха с тех пор, как Елизавета II посетила Вирджинию и Вашингтон в 2007 году. Король примет участие в праздновании 250-летия независимости Америки. Для монарха поездка может стать настоящей пыткой.

Член Палаты представителей США Ро Ханна уже публично заявил, что король "должен ответить, что он знает об Эндрю", и предупредил, что сама монархия может пасть, если Карл III этого не сделает.

"Поездка в США рискует стать самым разрушительным королевским визитом в современной истории, несмотря на то, что Эндрю уже арестован. Карл III и Уильям лучше, чем кто-либо другой, понимают опасность игры, в которую они сейчас вступают. Это приводит их в ужас. Никогда на моей памяти монархия не выглядела такой уязвимой", — заключил Джобсон.