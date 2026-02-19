Санитарные самолеты НАТО, о прибытии которых в польский Жешув на границе с Украиной сообщалось ранее, увозят тяжело раненых военных из стран Запада. Многие из них – в состоянии комы после ударов российских войск по объектам ВСУ, заявил российский заслуженный военный летчик Владимир Попов "Газете.Ru".

Попов напомнил, что ВС России в последние дни активизировали удары по промышленным и энергетическим центрам, а также командо-связным узлам на территории Украины. В последних, как правило, находятся инструкторы и военные советники из стран НАТО. А санитарные самолеты привозят в польский город Жешув медикаменты для западных офицеров, а увозят тяжело раненых.

По словам пилота, в санитарных самолетах НАТО можно разместить до 40 лежачих раненых и до 10 сидячих человек – то есть, на четырех бортах, о прибытии которых сообщалось ранее, можно увезти около 200 человек. Предполагают, что самолеты забирают иностранных военных, раненых в результате удара по ресторану с наемниками и офицерами ВСУ в Сумах. Также в числе пассажиров бортов могут быть пострадавшие от удара трехтонной авиабомбы по пункту дислокации ВСУ на покровском направлении.