"Дух Анкориджа" жив. Так в нашем МИДе охарактеризовали итоги трехсторонних переговоров в Женеве. Президенту уже доложили. Глава нашей делегации Владимир Мединский назвал дискуссию тяжелой, но деловой. С представителями Украины у него даже состоялась отдельная закрытая встреча.

Деталей пока не будет

В Кремле разъяснили, почему подробностей пока не будет: "Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским. Переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение".

В Москве подчеркивают: встречи должны быть нацелены на результат. А потому нужна дипломатическая тишина, а не утечки в прессу.

Европа в истерике

Активнее всего трехсторонние переговоры комментируют те, кто в них не участвовал, а буквально подслушивал за дверью. Делегации Британии, Германии, Франции и Италии примчались в Женеву. Дежурили в фойе отеля. Видимо, теперь это называется "держать руку на пульсе".

"Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России начать переговоры и требуя от всех, чтобы Европа была участницей этих переговоров. О чем разговаривать с европейцами, когда они однозначно говорят, что Украина отстаивает европейские ценности. Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация", - отметил Сергей Лавров.

Пока одни так называемые европейские лидеры рвутся в переговорную, канцлер Мерц на голубом глазу озвучивает консолидированную позицию коллективного Запада: договариваться не нужно. Только война на истощение: "По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане. Разум и гуманитарные аргументы не убедят Россию. Это горькая правда. ЕС хочет, чтобы российское государство больше не могло вести войну".

Война на истощение

Итальянская пресса пишет: пока что истощается больше Европа. Она сделала свой выбор и теперь расхлебывает последствия. Конфликт на Украине изменил миропорядок, и ЕС в нем на слабых позициях.

"У Европы было два варианта. Первый - иметь смелость проигнорировать политику Байдена/Джонсона. Второй : с тем же усердием, с каким они поддержали Зеленского и сформировали "коалицию желающих", провести переговоры и подписать соглашение с Россией. Сегодня Европа оказалась слабой и зажатой между растущим евразийским блоком и американским движением MAGA", - пишут СМИ.

Зеленский хамит

Теперь тот, в кого европейцы вложили сотни миллиардов, откровенно хамит, что называется, и вашим, и нашим. Зеленский оскорбляет премьеров Венгрии и Словакии, которые обеспечивают его страну электроэнергией и принимали украинских беженцев.

Западная аудитория вынуждена вникать в тонкости криворожской дипломатии: слушать нецензурную брань в исполнении главаря режима и его воинствующее невежество: "Мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему Путин все это начал. Я думаю, что все это дерьмо, которое он поднимает в разговорах с американцами, о Петре Первом и прочем... Мне не нужно всё это историческое дерьмо".

От истории Зеленский и его европейские кураторы шарахаются как черт от ладана. Современным любителям нацистской идеологии, видимо, очень не нравится, когда напоминают, как закончился Третий Рейх. Киев вместе со своими спонсорами активно критикует то, что на переговорах российскую делегацию возглавляет увлеченный историей Владимир Мединский. Отдельное недовольство этим выражает генсек НАТО Марк Рютте. Ему самому историческое образование, видимо, не мешает возглавлять военный блок.