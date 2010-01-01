Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Лосиноостровский

Рабочий день полицейского начинается с изучения приемов самбо. Лишний раз боевые навыки он, конечно, старается не применять. Но тем не менее каждый сотрудник патрульно-постовой службы - неважно, мужчина это или хрупкая девушка - должен уметь задержать преступника, который оказывает сопротивление.

В новом отделении полиции Лосиноостровского района столицы есть все необходимое для занятий спортом. Большой зал для единоборств, современные тренажеры на различные группы мышц. Раньше тренировки проходили в здании другого ОВД.

Четырехэтажное здание возвели по программе "Безопасный город". Специально разработали индивидуальный проект, в котором учли все пожелания сотрудников. Теперь у каждого есть свой кабинет. Больше не придется ютиться в маленьких комнатах.

"Здание стало намного больше, рабочие кабинеты стали удобнее, потому что сам кабинет стал просторнее. Раньше мы сидели по несколько человек в кабинете, и места не хватало, невозможно было нормально провести следственные действия, так как накладывалось все друг на друга. Сейчас это сделать намного удобнее", - отметила Василиса Осачева, старший следователь следственного отдела отдела МВД России по Лосииноостровскому району города Москвы.

Тир - это сердце современного отделения полиции. Правоохранители проводят здесь ежедневные тренировки. Из боевого оружия поражают различные типы мишеней. Но куда проще стрелять из лазерного. Никакой отдачи и боевых патронов. Классический тир всего за пару секунд трансформируется в интерактивный. Полицейские отрабатывают те нештатные ситуации, с которыми могут столкнуться на службе.

Помимо этого в здании есть конференц-зал. Здесь полицейские проводят оперативные совещания. После тяжелого дня могут посетить комнату отдыха и психологической разгрузки.

Новое отделение полиции в Лосиноостровском районе открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы запускаем второе здание района ОВД в этом году. Здесь, в этом здании, которое больше прежнего в разы, предусмотрено все для нормальной и эффективной работы - начиная от служебных кабинетов и оборудования, заканчивая тренажерным залом, спортивным и так далее. Поэтому поздравлю сотрудников с новосельем. Я думаю, им здесь будет комфортно работать. И, конечно, с наступающим 23 февраля - Днем защитника Отечества", - сказал глава города.

Всего с 2010 года в столице построили больше 30 подобных современных зданий отделов полиции. И одновременно ведется реконструкция и благоустройство объектов, многие из которых уже устарели технически и морально.