Диалог столиц: Москва и Пекин организуют фестивали в рамках культурного обмена

С 19 по 22 февраля на одной из крупнейших общественных территорий Пекина — в парке "Чаоян" — пройдет фестиваль "Московская Масленица в Пекине", сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Жителей Китая ждет насыщенная программа проводов зимы по-русски. В рамках фестиваля здесь появились торговые павильоны, фотозоны, сцена, а также пространства для мастер-классов и отдыха. Кроме того, в парке есть караоке-автобус, где можно исполнять русские песни на китайском языке. Посетители смогут попробовать себя в создании кукол, росписи ложек, декоративном плетении и нанесении макияжа с "зимним румянцем".

На площадке также работает туристический центр "Москва", где можно совершить VR-прогулку по улицам российской столицы и узнать все о ней у специалистов. Гости при этом могут попробовать блины с разными начинками, пирожки, пельмени и горячие напитки. На сцене исполнят народные композиции, хореографические номера, а также пройдут интерактивные выступления.

"Московская Масленица в Пекине" продолжает культурный диалог между двумя столицами. Одновременно, с 16 февраля по 1 марта, проходит фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Гостям предлагают попробовать утку по-пекински, а в китайской столице - русские блины.

Подробную афишу фестиваля "Китайский Новый год в Москве" можно посмотреть в сервисе Russpass.