Песков оценил работу переговорных групп по ситуации на Украине

Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Подавляющее большинство точек зрения в столицах Европы не способствует поискам мирного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также назвал журналистам условие выбора места следующего раунда консультаций по Украине. Оно будет определено по итогам анализа женевских переговоров, отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также оценил работу переговорных групп по ситуации на Украине. Песков подчеркнул, что эта работа идет, и она сложная, передает РИА Новости.