Путин назвал Мадагаскар важным партнером России в Африке

Во время встречи с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной Владимир Путин назвал это островное государство одним из важных партнеров России в Африке. И выразил соболезнования в связи с трагедией, к которой привели два циклона, обрушившиеся на Мадагаскар несколько дней назад. Тогда погибло более 40 человек, сотни - пострадали.
Кроме того, российский лидер отметил хорошие перспективы в укреплении двусторонних связей.
"У нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, и геологоразведка, и энергетика. Медицина, здравоохранение, образование. Ваши молодые люди проходят подготовку в высших учебных заведениях России, многие уже получили высшее образование, квалификацию получили. Мы готовы развивать отношения в гуманитарной сфере и дальше", - сказал российский лидер.