Путин назвал Мадагаскар важным партнером России в Африке

Во время встречи с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной Владимир Путин назвал это островное государство одним из важных партнеров России в Африке. И выразил соболезнования в связи с трагедией, к которой привели два циклона, обрушившиеся на Мадагаскар несколько дней назад. Тогда погибло более 40 человек, сотни - пострадали.

Кроме того, российский лидер отметил хорошие перспективы в укреплении двусторонних связей.