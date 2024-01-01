Антона Гусева проклинают после смертельного ДТП: "За гибель человека два года условно?!"

Бывший участник "Дома-2" Антон Гусев в ноябре 2024 года стал виновником смертельного ДТП. Звезда реалити не справился с управлением автомобилем и влетел в стоявшую на дороге машину. Водитель второго авто погиб. Лишь спустя полтора года Гусеву вынесли приговор.

Выпускник "Дома-2" получил два года условно. Гусев не высказывается о произошедшем. После суда Антона нашли в общественном туалете. Экс-участник реалити делал там селфи с зеркалом. Один из кадров, снятых в уборной, Гусев разместил на своей странице в соцсети, сопроводив песней "Слава Богу".

Возможно, бывший муж Жени Феофилактовой и Вики Романец радуется, что отделался условным сроком и лишением водительских прав. Суд вынес столь мягкое наказание, так как Антон полностью признал вину и раскаялся, а после сотрудничал со следствием, возместил материальный и моральный ущерб семье погибшего. Также было принято во внимание, что у Гусева есть несовершеннолетний сын, которого Антон обеспечивает.

Однако россияне крайне негативно отнеслись к приговору. Народ возмущен, что звезда "Дома-2" не получил более суровое наказание. Некоторые даже проклинают Антона, мол, у него нет совести — он не испытывает вины.

"За смерть человека два года условно? Кошмар!"; "Человек погиб, а ему дали условное"; "Через полгода получит права и будет снова гонять!"; "Примириться при таком исходе… Хотя теперь ничему не удивишься. От этого и страшно. Деньги решают все", — обсуждают громкую новость пользователи Сети.