Британцы попытались уговорить Уиткоффа на размещение войск на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с советником по нацбезопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом накануне третьего раунда переговоров по Украине. По данным The Telegraph, встреча состоялась в ресторане отеля InterContinental.

Выяснилось, что британцы добиваются размещения своих войск на Украине для подготовки ВСУ. Пауэлл и Уиткофф обсуждали будущие шаги США и Британии, но при появлении журналистов перешли на шепот.

Как сообщил источник газеты, британцы пытались убедить США добиться размещения миротворцев и прекращения огня, чтобы подготовить ВСУ к новым действиям. Журналистам удалось расслышать только начало реплики Уиткоффа, заявившего, что русские "ни за что" - и завершившего фразу совсем тихо.

Затем делегации Украины, России и США провели закрытые переговоры в конференц-зале отеля. Российский представитель Владимир Мединский назвал обсуждения жесткими, но деловыми. При этом ясно, что Россия ни в каком варианте не согласится на размещение на Украине западных войск – это неоднократно заявляли в Кремле.