Собянин объявил о присвоении еще двум площадкам статуса технопарка

Статус технопарка получили площадки "Московский завод полиметаллов" и "Ренова Лаб", сообщил в своем канале Сергей Собянин.

"Московский завод полиметаллов" находится в Москворечье-Сабурове. На его территории работают 25 компаний, выпускающих продукцию в области сетевого и телекоммуникационного оборудования, аддитивных технологий, химические продукты и технологии.

"Ренова Лаб" - в Сколково. Там занимаются автоматизацией технологических циклов, прикладными исследованиями в области материаловедения, опытно-конструкторскими разработками.

Подробности - в посте мэра.