Число пострадавших после обрушения кровли цеха в Липецке возросло до семи

Семь человек госпитализированы после обрушения крыши в одном из цехов завода "Моторинвест" в Липецкой области. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, трое пострадавших – в тяжелом состоянии.

По данным помощника министра, еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно. Бригады медиков дежурят на месте происшествия, их работу координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" в Липецке обрушилась 19 февраля. Первоначально сообщалось о пятерых пострадавших, извлеченных спасателями из-под завалов. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за большого количества выпавшего снега. При этом в компании утверждают, что снег убирался с крыши регулярно, передает "Интерфакс".