Трамп признался, что сначала не мог, а теперь обожает произносить "Азербайджан"

Дональд Трамп заявил, что сначала ему было сложно выговаривать название страны Азербайджан.

"А теперь обожаю его произносить. Очень красивое", - сказал президент США (цитату дает газета "Известия").

Также глава Белого дома обратил внимание на то, что урегулирование между Арменией и Азербайджаном проходило сложно. Сторонам, по словам Трампа, было "неловко" сидеть вместе во время переговоров.

"Они же убивали друг друга 32 года. Поэтому я сказал: "Вы могли бы сесть поближе?" Через час они уже сидели рядом. Мы заключили сделку. Они обнялись", - добавил американский лидер.

