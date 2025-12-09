НКО переходят на новую унифицированную форму отчетности

Приказом Минюста России от 09.12.2025 № 336 "Об отчетности некоммерческих организаций" утверждена новая форма отчета некоммерческой организации о своей деятельности (форма № УН000Х), порядок и сроки ее представления в Министерство юстиции Российской Федерации. Указанный приказ вступил в законную силу с 1 января 2026 года, после чего ранее действовавшие формы отчетности, утвержденные приказом Министерства юстиции, утратили силу.

Ведомство обращает внимание НКО, что с 1 января 2026 года подача и прием отчетности осуществляются по новой унифицированной электронной форме. Отчетность должна быть представлена исключительно в электронном виде путем размещения через информационный ресурс Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Ежегодный срок представления установлен не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Некоммерческие организации, не представившие до 01.01.2026 отчетность за предыдущие периоды, представляют такую отчетность строго по новой форме исключительно в электронном виде. Вход в личный кабинет на Портале Минюста России осуществляется посредством учетной записи некоммерческой организации на Портале государственных услуг (ЕСИА). Инструкция по порядку входа в личный кабинет размещена на главной странице Портала Минюста России. Также инструкция доступна непосредственно в личном кабинете каждой организации в разделе "Информация".