Стартовал просветительский проект для учителей и родителей "Важно не начать!"

Общественный Совет по проблеме подросткового курения совместно с Департаментом образования и науки города Москвы запускает просветительский проект для учителей и родителей "Важно не начать!". Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Регион присоединится к федеральной инициативе, поддержанной Фондом президентских грантов, которая дополняет государственные программы и содействует достижению целей национальных проектов России "Семья", "Молодежь и дети" и "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе реализации проекта учителя, социальные педагоги и педагоги-психологи Москвы получат полный набор методических пособий для проведения цикла школьных интерактивных занятий "Курс на здоровье", включающий готовые сценарии работы с подростками разных возрастов, снабженные авторскими видеокейсами и презентациями.

Методика "Курс на здоровье" официально рекомендована Министерством просвещения России к использованию в рамках образовательного процесса на территории всей страны. Для родителей школьников создан просветительский контент по защите детей от курения и вейпинга с возможностью пройти обучение.