Трамп назвал сроки решения иранского вопроса

Ясность по поводу судьбы ядерной программы Ирана наступит в течение 10 дней. За это время станет понятно, удастся ли Вашингтону и Тегерану достичь договоренностей, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер выступил на первом заседании Совета мира, созданного по его инициативе. По словам Трампа, добиться мира на Ближнем Востоке не удавалось – но теперь, возможно, удастся сделать шаг вперед. Смогут ли стороны заключить сделку, станет известно в течение десяти дней, заверил американский президент.

Совет мира, по замыслу Трампа, займется восстановлением в секторе Газа. Президент США выразил надежду, что к этому процессу подключатся также Китай и Россия, передает ТАСС.