"Валли" обиделся: аномальные снегопады накрыли центральную часть России

В Липецкой области под тяжестью снега обрушилась крыша цеха автосборочного предприятия. Из-под завалов эвакуировали 8 человек. Четверо - в тяжелом состоянии. На месте работают следователи и криминалисты.

Опасная обстановка в поселке Архыз Карачаево-Черкесии. Там лавина сошла на два кемпинга и припаркованные рядом автомобили. Информации о пострадавших нет. В горах сохраняется лавинная опасность.

В Воронеже порывом сильного ветра снесло дорожный знак - он влетел в автобус, полный пассажиров, выбив стекло. А на жителя Самары у подъезда с крыши рухнула огромная глыба льда - мужчина получил травмы головы.

Замело Казань. Таких сугробов там давно не видели. А вот город Балахна в Нижегородской области. Пешеходам поневоле приходится вспоминать детство. С лестниц можно только скатиться.

Кадры массовой аварии с трассы "Дон" в Ступинском городском округе Подмосковья: в снежной каше не справились с управлением и столкнулись несколько легковушек и рейсовый автобус "Москва – Волгоград". Пострадал один человек.

Причина очередных испытаний - балканский циклон "Валли" из Адриатики. Назвали его синоптики как-то чересчур нежно и романтично. А ведь это самый мощный снегопад в этом сезоне. Буксуют даже пешеходы.

По прогнозам, в итоге выпадет 70 процентов месячной нормы осадков. Поэтому автомобилистов еще накануне просили не пользоваться личным транспортом.

Новый вид транспорта придется выбирать и курьерам - велосипеды, оставленные на ночь на улице, утонули в сугробах, которые в этот раз могут вырасти до 80 сантиметров и побить рекорд февраля 1966 года.

Подмосковные Люберцы. Томилино встало в сторону области. 20 минут без движения.

Стихию в Москве встретили во всеоружии. С лопатами и коммунальной техникой. Машины прометали дороги еще ночью. Рано утром за лопаты взялись дворники. В пунктах обогрева приходят в себя и пьют чай. Ведь работы еще на несколько дней.

Отдельное испытание эта февральская метель доставила водителям грузовиков. Особенно - тяжелых фур. В снежной каше они не могут въехать в гору.

"Циклон движется от Ростова-на-Дону через Воронеж, Липецк, Рязань, Тулу, Калуга, Москву, Великий Новгород и дальше на Ленинградскую область. Снегопад, который начался в три часа ночи, будет весь день и закончится 20 числа, в пятницу, где-то в три-шесть часов утра", - рассказал Анатолий Цыганков, начальник ситуационного центра Гидрометцентра.