Мишустин обсудил с кабмином создание необходимой инфраструктуры в российских регионах

Помощь приграничным регионам стала главной темой заседание правительства

"Президент особое внимание уделяет ситуации в приграничных регионах. По его поручению разработана и реализуется комплексная программа восстановления и развития пострадавших территорий. Сегодня в повестке – вопрос о выделении дополнительно 2 млрд рублей Белгородской области. Финансирование пойдет на поддержку жителей, утративших свои дома и квартиры. Обращаю на это особое внимание Министерства финансов. Важно, чтобы люди получили средства без задержек и как можно быстрее", - сказал премьер Михаил Мишустин.

Обсудили также создание необходимой инфраструктуры в российских регионах. Ее реализуют в рамках госпрограммы "Строительство". Правительство утвердило перечень объектов, которые будут возведены в ближайшие 5 лет. В их числе крупные социальные учреждения - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В этом году завершится строительство университетских кампусов в Калининграде и Новосибирске, пройдет реконструкция клиники научного центра в Обнинске и комплекса зданий Фёдоровского городка в Царском Селе.