Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета собрал в Сочи мировых звезд

Здесь и сейчас счастливы абсолютно все - взрослые, дети. Солисты и зрители. Классика, джаз, опера, балет, эксперименты! Все это - 19-й зимний международный фестиваль искусств в Сочи под управлением маэстро Юрия Башмета. Яркий, насыщенный и долгожданный.

Сюда едут из разных городов и стран, чтобы увидеть уникальное культурное событие с участием лучших исполнителей, композиторов, артистов. Билеты раскупают заранее, планируя ради этого события свой отпуск и рабочий график.

Фестиваль буквально притягивает к себе выдающихся мастеров. Неудивительно, что гала-концерт открытия стал настоящим подарком для самых тонких ценителей. Денис Мацуев, Вадим Репин, Ильдар Абдразаков, знаменитый камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский оркестр.

"Для нас это совершенно особая энергетика. Потому что молодежь намного быстрее реагирует", - отметил Вадим Репин, народный артист России.

"Башмет- это непредсказуемость, это спонтанность. Это способность объединять вокруг себя талантливых людей", - добавил Денис Мацуев, народный артист России.

В Сочи привезли сразу несколько мировых премьер. Среди самых ярких и нежных - спектакль "О любви ", собранный из двенадцати томов Чехова. Первый совместный проект фестиваля и "Мастерской Петра Фоменко". Полина Агуреева - режиссёр и актриса - здесь всегда желанный гость.

"С Полиной Агуреевой мы уже сделали два, как мне кажется, очень хороших спектакля. Это "Соборяне" по Лескову и "Живые и мертвые". И ей это очень хорошо удается. Я даже считаю, что она сама с собой конкурирует", - говорит Юрий Башмет, народный артист СССР, артистический директор ХIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Новая работа - глубокая, пронзительная. Как и ее подзаголовок: "5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики". Зрители признаются: так тонко и глубоко раскрыть Чехова им помогает музыка.

Среди других ярких премьер - опера "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета. Спектакль объединит бессмертную музыку Чайковского и его мемуары - о духовной слепоте и прозрении. Барочную комическую оперу "Деревенский философ" представят итальянские музыканты. Автор либретто - сам Гольдони. Можно будет легко перенестись в 18 век. А еще - отправиться в путешествие по всему миру благодаря артистам из разных стран.

"Для нас очень приятно, что мы в этом году привозим очень большие коллективы, очень большие постановки зарубежные. Привезти полноценный китайский театр, театр из ЮАР и собрать в Сочи конкретно под фестиваль огромную барочную оперу! Мы человек 50 из Италии везем!", - говорит Дмитрий Гринченко, генеральный директор "Русского концертного агентства".

Одно из главных достоинств зимнего фестиваля - образовательная программа. Форум давно стал мощной творческой лабораторией - с профессиональными конкурсами, музыкальной академией и международной конференцией. Здесь дают старт юным и талантливым. Влюбленным в музыку, небо и море.