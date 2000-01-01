Шокирующие подробности ареста экс-принца Эндрю: такого Англия не видела почти 500 лет

В свой день рождения арестован брат короля Великобритании, раскоронованный принц Эндрю. Точнее, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, имя которого мелькало в расшифрованных файлах Джеффри Эпштейна.

"Я был одинок": экс-принц Эндрю нелепо оправдался за связь с Эпштейном

Сандригемский дворец – это частная усадьба Виндзорской династии – оцепила полиция. А въезд на территорию – под прицелом видеокамер. Дежурят журналисты. По их информации, здесь готовились праздновать 66-летие экс-принца Эндрю. Но на именинника прямо в его доме надели наручники. Имя экс-принца в расследованиях дела Джеффри Эпштейна зазвучало почти сразу после самоубийства американского финансиста в тюрьме. И поначалу брату короля удавалось уворачиваться от обвинений – как официальных, так и общественных.

Он упорно стоял на своём: с Эпштейном действительно дружил, были деловые отношения, пару раз в году летал к нему на остров. Но про связи финансиста с несовершеннолетними якобы ничего не знал. И тем более – не принимал участия в развратных вечеринках, которые обсуждает весь мир.

Вот его слова: "Я на самом деле не посещал эти вечеринки, я был одинок достаточное время, это были 80-е, но когда я женился, я был очень счастлив. И я никогда не испытывал нужны посещать вечеринки. Я, конечно, ездил к Джеффри, но не из-за вечеринок, абсолютно не из-за них".

Это интервью тогда еще принц Эндрю дал через пару месяцев после смерти Эпштейна. Но потом в Сеть стали попадать компрометирующие фото. Источники писали, что младший брат короля истязал девочку 6-8 лет.

Реакция королевской семьи запоздала

Сам Карл III поначалу защищал Эндрю. В отличие от принца Уильяма. В конце концов монарх, чтобы волна скандала не накрыла и его, решил пойти на беспрецедентный шаг: в октябре 2025-го лишил родственника титула принца. Поначалу говорили о финансовых преступлениях. Якобы Эндрю, имевший доступ к королевским документам, проворачивал сомнительные сделки с миллиардером Эпштейном. Допускается, что королевская семья об этом знала, но закрывала глаза. Ведь Эндрю считался любимчиком Елизаветы II.

Потом прошла информация, что в Британию на самолете Эпштейна привозили несовершеннолетнюю девушку для утех принца Эндрю. Масла в огонь подлили заявления австралийки Верджинии Роберт Джуффрэ. Которая призналась, что в начале 2000-х в 17-летнем возрасте жила в поместье Эпштейна, и среди гостей вечеринок назвала имя члена семьи Виндзор.

Власти отводят внимание от настоящей проблемы?

В деле Джеффри Эпштейна уже больше 200 имен известных бизнесменов, политиков, звезд шоу-бизнеса. И только одно из них принадлежит члену правящей королевской семьи.

Задержание экс-принца Эндрю стало первым подобным случаем в Британии с 1554 года. Тогда арестовали Елизавету Тюдор за причастность к заговору с целью сорвать брак сестры с королем Испании Филиппом II. По некоторым данным, "отмашку" на арест экс-принца Эндрю мог дать премьер Британии Стармер. Недавно он заявил, что "никто не выше закона".

Король тут же поспешил перейти на сторону следствия. И пообещал сотрудничать. Бывшему принцу за сексуальное насилие, торговлю людьми, экономические махинации может грозить пожизненный срок. Впрочем, в британском обществе есть мнение, что, выставляя дело экс-принца Эндрю напоказ, власти отводят внимание от внутриполитических проблем.