После ареста экс-принца Эндрю полиция нагрянула в Виндзор. Королевская семья в шоке

Брата короля Карла III Эндрю арестовали 19 февраля в его 66-й день рождения. Экс-принца подозревают в злоупотреблении служебным положением и изнасиловании. После публикации файлов Джеффри Эпштейна вскрылось, что он вел незаконную деятельность.

Спустя восемь часов после ареста Эндрю полицейский кортеж прибыл в Виндзор для обыска Royal Lodge, особняка, в котором жил брат короля. О действиях следователей семью Карла III не предупредили, обитатели Виндзора были шокированы, когда на территории замка появились люди в форме.

Полиция долины Темзы также проводит обыск в Wood Farm на территории поместья Сандрингем, новом доме Эндрю. Принц и принцесса Уэльские находились в своем коттедже в момент ареста Эндрю. Их дом расположен примерно в восьми километрах от Wood Farm. Не известно, приходили ли следователи к Уильяму и Кейт.

Отметим, что бывшего герцога Йоркского могут допрашивать и удерживать без предъявления обвинений в течение 24 часов с момента его прибытия в полицейский участок. Местонахождение Эндрю держится в секрете.

Несколько источников подтвердили Daily Mail, что король не был заранее предупрежден о том, что его младший брат будет арестован. После произошедшего монарх выступил с беспрецедентным заявлением, в котором отметил, что "закон должен идти своим чередом", выразив "глубочайшую обеспокоенность" в связи с задержанием брата по подозрению в злоупотреблении служебным положением. При этом днем Карл III появился на Лондонской неделе моды вместе со Стеллой Маккартни, и заявил, что полиция имеет его "полную и искреннюю поддержку".

