Российские силы ПВО сбили 149 украинских БПЛА в ночь на 20 февраля

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на пятницу, 20 февраля, 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, 57 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью, 28 — над Черного морем, 24 — над Азовским морем, 20 — над Республикой Крым, 17 — над Краснодарским краем. Еще два дрона сбили над Ростовской область и один — над Белгородской областью.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина — он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков сбитого БПЛА, рассказал глава города Михаил Развожаев.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем в результате атаки украинских беспилотников в поселке Суземка. Раненому потребовалась госпитализация.

Российские бойцы в ходе спецоперации предпринимают меры по сокращению рисков подобных атак. В пресс-центре группировки войск "Север" рассказали, что ВС России нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска и хранения ударных беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.