Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Группа рядового Сергея Баранова проводила ротацию на позициях и подверглась атаке вражеских дронов. Один из наших бойцов получил ранение. Рискуя жизнью, Сергей оказал пострадавшему первую помощь и доставил к месту эвакуации, откуда его отвезли в медицинское учреждение. Жизнь военнослужащего была спасена.

Рядовой Александр Голиков подвозил на автомобиле продовольствие и боеприпасы нашим артиллеристам и был ранен во время атаки вражеских ударных дронов. Проявив мужество, он смог своевременно доставить груз на передовую и эвакуировать двух тяжелораненых военнослужащих. Благодаря грамотным действиям Александра были спасены жизни российских бойцов, а подразделения артиллерии обеспечены всем необходимым.