Информация о ходе спецоперации. Наши военные уверенно сохраняют стратегическое преимущество на всех направлениях, продвигаясь всё дальше в глубину обороны противника. Наносят сокрушительное поражение технике и личному составу ВСУ.

На кадрах из Днепропетровской области хорошо видно, как наши ударные дроны атакуют противника, который пытается перейти в контрнаступление. Точными сбросами операторы беспилотников останавливают неприятельские пикапы на маршруте движения к линии боевого соприкосновения.

Не дают врагу поднять головы расчеты реактивной артиллерии. Вот так на Добропольском направлении залпом "Града" накрыли скопление бронетехники и пункт управления БПЛА неонацистов. А это всполохи "Солнцепека". Огнем термобарических снарядов ликвидирован опорник ВСУ на Красноармейском участке фронта.

Без промаха бьют и наши гаубицы. От получения координат цели до выстрела бойцам нужно всего пару минут - и штурмовым отрядам обеспечено надежное прикрытие.