Любовь Успенская молится за пережившую страшное дочь: "Даже врагам не желаю"

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина шесть лет назад убежала из дома. Девушка находилась под воздействием запрещенных препаратов.

После побега Татьяна вылила на мать ушат помоев. Но Успенская не отказалась от наследницы. Когда Плаксина вернулась домой, мать сделала все, чтобы ее вылечить.

В итоге сейчас Татьяна с головой ушла в творчество, она поет, рисует картины и пишет стихи. Летом пошли разговоры о том, что Любовь Залмановна может стать бабушкой. Правда, слухи так и не подтвердились, а жених, с которым Татьяне прочили семью, не угодил ее маме и в итоге был отвергнут.

Однако Успенская призналась, что никак не может забыть ту страшную историю шестилетней давности. Артистка до сих пор с содроганием вспоминает те дни.

"То, что я пережила, я бы хотела, чтобы никто не узнал. Даже врагам не желаю. Прошло шесть лет, но все равно очень ранит. Рана кровоточащая", — поделилась певица.

Успенская очень боится повторения истории, поэтому ходит в церковь и молится за свою дочь. Любовь Залмановна просит только одного, чтобы с ее наследницей все было в порядке.

"Слава Богу все наладилось. Я поэтому и в храме здесь, потому что я молюсь и за это, и за всех моих близких. У меня много есть близких, которым я помогаю и за которых я хочу здесь помолиться", — поделилась артистка с "Пятым каналом".

