США продлили на год антироссийские санкции

Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении России продлены еще на год. Поводом, как сказано в уведомлении, поступившем в Федеральный реестр, названа ситуация на Украине, передает РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал фейком сообщения СМИ о том, что Москва предлагала Вашингтону совместные проекты на 12 триллионов долларов в обмен на отмену санкций. Глава Российского фонда прямых инвестиций считает, что США и так в конечном итоге отменят рестрикции.

Дмитриев объяснил, что санкции в отношении России обошлись американскому бизнесу более чем в 300 миллиардов долларов. Отмена этих ограничений отвечает интересам США, портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 триллионов долларов.