Ударят ли США по Ирану? Отвечает востоковед Сергей Лузянин

Что выгоднее Вашингтону - продолжать переговоры с Тегераном или атаковать? Осознают ли в США, что могут получить отпор? И какие шаги Москвы и Пекина могут стабилизировать обстановку? Готовы ли США к реальному проведению военной операции против Ирана?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил этот вопрос с профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным.

"В любом случае, это очень рискованный шаг. В отличие от кубинской изоляции, кражи Мадуро в Венесуэле. Подтягивание сил к Ормузскому проливу означает, что все-таки возможность удара в повестке Трампа стоит", - отметил он.

