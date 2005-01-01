Киркоров до сих пор с замиранием сердца вспоминает Пугачеву: "Больше такого у меня не было"

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты с 1994 по 2005 год. Артисты обвенчались в Иерусалиме в 1994 году. Но брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов).

Спустя 20 лет после развода Примадонна и вовсе заявила, что никогда не испытывала чувств к Киркорову. Мол, она просто позаботилась о сыне друзей и помогла ему добиться успеха в шоу-бизнесе.

Филипп же напротив по сей день боготворит свою бывшую жену. Артист до сих пор с трепетом вспоминает, как был счастлив с ней. В своих интервью он говорит о Пугачевой только хорошие слова. Так, в беседе с изданием Super Киркоров вспомнил самый счастливый день с Примадонной.

В 1994 году Алла Борисовна и Филипп встретили День всех влюбленных во Франкфурте-на-Майне, тогда они были только в статусе жениха и невесты. Пугачева улетела гастролировать по Германии, а Киркоров отправился вслед за ней.

"В феврале я поехал в ней в этот город на пару-тройку дней. Так получилось, что совпал мой приезд с этим замечательным праздником. Мы провели этот день и все остальное вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо — больше такого дня у меня не было", — признался исполнитель хита "Единственная", добавив, что и по сей день помнит каждый час того потрясающего дня.

