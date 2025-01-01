Вчера в принцах ходил, сегодня на нары угодил! В Великобритании задержали Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — бывшего принца, титулованного извращенца, брата короля Карла III. После публикации документов по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна – это первый арест. И какую дичь схватили!

Деталей тут хоть отбавляй. Бойкого Эндрю подозревают в передаче секретной информации миллиардеру Джеффри Эпштейну, в то время, когда бойкий Эндрю ещё ходил в принцах и служил спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестиция. Злоупотребление служебным положением в Королевстве - преступление тяжкое. Загреметь можно и на пожизненное. Проходимец королевских кровей чем только и кем только не злоупотреблял.

Что он родиной торговал публику, конечно, волнует. Но куда интереснее интимная жизнь принца-расстриги. А там был такой разврат, что небесам тошно. Сам покойный Джеффри дивился разнузданности Эндрю.

Правоохранительные органы также изучают информацию о том, что Эпштейн организовал для Эндрю доставку в Великобританию женщин для утех. Сколько несовершеннолетних развлекали особу королевской крови, подсчитать не могут. Некоторые заговорили лишь годы спустя.

Теперь животное Эндрю в клетке. Не потому, что извалял в грязи моральный облик королевского семейства. Сусальную позолоту британской монархии давно разъедает коррозия. Традиции, преемственность. Байки для наивных девочек, которые верят в принцесс и принцев. В 2025-м король Карл III лишил Эндрю титула герцога Йоркского, рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена.

Но жёлтая пресса и публика задают резонный вопрос: отчего королевская семейка так долго закрывала на всё глаза и помалкивала о забавах титулованного извращенца?

Уж Карл III явно знал о похождениях братца. А что хочет, то и делает. В этом семействе в действительности всё не так, как на самом деле.