ПВО сбила за четыре часа 34 дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За четыре часа дежурные средства ПВО сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 16.00 до 20.00 мск 12 дронов ВСУ перехвачено над территорией Краснодарского края. Десять беспилотников сбито над акваторией Азовского, семь - над акваторией Черного моря. Четыре дрона уничтожено над Республикой Крым, еще один - над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО в ночь на 19 февраля. По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть дронов ВСУ – 50 - ликвидировано над территорией Брянской области.