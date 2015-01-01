Андрей Гайдулян после сложной операции вышел на связь из больницы

Андрей Гайдулян в своем блоге опубликовал фото из больницы. Актер не говорил, что с ним произошло, чем взволновал народ.

На кадрах звезда ситкома "СашаТаня" лежит на больничной койке, глядя вверх. Его нога зафиксирована в гипсе, а в руках он держит воздушные шары в виде числа 71.

Помня, что Андрей боролся с раком, его поклонники предположили самое страшное. В 2015 году у звезды сериала "Универ" диагностировали лимфому Ходжкина. После нескольких курсов химиотерапии в Германии болезнь удалось победить, и менее чем через год Гайдулян вернулся в Москву и возобновил съемки. Пережитый опыт сильно повлиял на актера: он пересмотрел свои взгляды на жизнь и начал активно заниматься благотворительностью, поддерживая семьи, оказавшиеся в сложной ситуации.

Гайдулян не спешил успокоить народ. Под фото он оставил лишь пару строчек. "Долго боролся с медсестрами, чтоб мне разрешили шарики в палату притащить, и короче их принесли и меня даже не сфоткали, а у меня ноги не ходят сегодня (потому что под наркозом), я сам кое-как телефон поставил и сфоткался. Потом обратно за ним ползать… Вы бы знали, какое это приключение!" — написал артист.

В итоге до Андрея смогли дозвониться журналисты "СтарХита". Выяснилось, что сейчас жизни звезды сериалов ничто не угрожает. Актеру провели операцию из-за повреждения мениска, он проходит реабилитацию и чувствует себя нормально.

"Пока нахожусь в больнице под присмотром врачей. Правда, некоторое время придется ходить с костылем", — поделился Андрей.

Объяснил артист и что значат шары с числом 71. Оказывается, так Гайдулян отпраздновал рост своего блога. Шары символизируют количество подписчиков.

